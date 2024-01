Twijfels over parkeeronderzoek wat betaald parkeren naar Klein Martijn bracht

Foto: Joris van Tweel

Er heerst onvrede over de invoering van betaald parkeren in Klein Martijn. Volgens drie raadsfracties zijn er signalen dat de manier waarop besloten is tot de maatregel niet goed zijn verlopen. Daarom vragen de partijen om een nieuw parkeeronderzoek in de wijk.

In Klein Martijn I is het betaald parkeren per 1 januari ingevoerd, nadat de gemeenteraad er in juli toe besloot. De raad baseerde zich vooral op klachten uit de buurt, die onder meer naar voren kwamen uit een bewonersbijeenkomst. Uit het raadsvoorstel, waar een fiat voor kwam, zou blijken dat bewoners in meerderheid lieten weten voor de invoering van betaald parkeren te zijn.

Maar nu is duidelijk dat er ook bewoners zijn die niet blij zijn met het betaald parkeren en de manier waarop het is ingevoerd, stellen de raadsfracties van het CDA, de VVD en de Stadspartij 100% voor Groningen. De eerder genoemde bewonersbijeenkomst (in april vorig jaar) zou vooral bezocht zijn door bewoners van de Beuckemaborg, waar de overlast zich met name afspeelde. Andere bewoners zouden eigenlijk niet hebben geweten dat de bijeenkomst zo doorslaggevend zou zijn bij de invoering van betaald parkeren, zo stellen de fracties op basis van klachten.

“Inmiddels hebben enkele bewoners handtekeningen verzameld”, schrijven de drie fracties in vragen aan het college. “114 van de 177 huishoudens die met betaald parkeren te maken krijgen zouden tegen zijn. 51 waren voor. Hoewel de raad al heeft besloten, is het voor onze fracties van belang dat we goed reflecteren op de manier waarop we participatie vormgeven. Bovendien zou eenduidig beleid moeten bestaan voor het proces om betaald parkeren in te voeren. ”