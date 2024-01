“Tweehonderd fietsen weggehaald tijdens ESNS, nadenken over stallingsmogelijkheden in de toekomst”

Foto: Joris van Tweel

Het gemeentebestuur wil gaan nadenken of er bij toekomstige evenementen extra stallingsmogelijkheden voor fietsen moeten komen. Volgens wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer is dit onderwerp onderdeel van de evaluatie van het ESNS-festival.

De fracties van D66, Student & Stad en GroenLinks hadden vragen gesteld omdat afgelopen weekend duidelijk werd dat fietsen van festivalbezoekers werden weggehaald. Mirjam Gietema van D66: “De afgelopen dagen hebben we mogen genieten van een heel mooi evenement, waarbij mensen in en buiten de stad zich vermaakt hebben op de verschillende festivallocaties. Maar het heeft wel gezorgd voor een rare nasmaak. Want veel mensen die op de fiets kwamen werden geconfronteerd met overvolle fietsstallingen. Toen ze daarop hun fiets in de stad parkeerden werd hun rijwiel vervolgens weggehaald door de gemeente. Hoe kijkt het gemeentebestuur hier op terug?”

Communicatie

Het onderwerp leidt tot een mini-debatje in de raad. De Partij van het Noorden vraagt zich bijvoorbeeld af, als je extra stallingen gaat plaatsen bij welk evenement je dat dan wel doet, en bij welke niet. Stadspartij 100% voor Groningen wil weten of het klopt dat als mensen hun fiets bij de gemeente wilden ophalen dat ze dan geld moesten betalen. En de VVD denkt dat de communicatie veel beter had gekund, omdat deze nu, door de vele mensen in de binnenstad, vaak onzichtbaar was. En was voor bezoekers uit het buitenland wel duidelijk waar ze aan toe waren?

Wethouder Mirjam Wijnja: “Tweehonderd fietsen weggehaald”

Wethouder Wijnja geeft aan dat slechts een klein deel van de fietsen is weggehaald: “Op 40.000 bezoekers gaat het om tweehonderd fietsen die we hebben weggehaald. In de binnenstad mag alleen geparkeerd worden op de plekken die daarvoor zijn ingericht. Hier hebben we op toegezien, met als doel dat we de Grote Markt en Nieuwe Markt toegankelijk willen houden. Dat moet ook, want het zijn routes die bijvoorbeeld door hulpdiensten gebruikt moeten kunnen worden. Maar ook door voetgangers. In de Oosterstraat kwamen we bijvoorbeeld een situatie tegen waarbij fietsen waren geparkeerd op een laad- en losplek voor het festival.”

Gratis ophalen vanaf Damsterplein

De tweehonderd fietsen zijn verplaatst naar het Damsterplein. “Daar konden eigenaren hun fiets gratis ophalen. Op maandag stonden er nog 42 fietsen. We hebben deze locatie een etmaal langer open gehouden, en daarna zijn de fietsen verplaatst naar het depot aan de Travertijnstraat. Mensen die hier hun fiets willen halen, betalen 25 euro.”

“Extra capaciteit inrichten is lastig”

De wethouder benadrukt dat ESNS een groot en druk bezocht evenement is, waarbij je als gemeente de veiligheid wilt kunnen garanderen. “We gaan nadenken of er op sommige momenten extra capaciteit ingericht kan worden. Maar dat is lastig. Je kunt de Vismarkt inrichten als zodanig, maar wat doe je als daar nog fietsen staan terwijl de warenmarkt opgebouwd moet worden? De Ossenmarkt is ook een optie, maar ligt alweer op een grotere afstand. Als er grote evenementen hebben plaatsgevonden evalueren we altijd. Dat gaan we nu ook doen. Ook de communicatie richting bezoekers gaan we evalueren.”