Twee verdachten schietincident Harkstede komen uit Stad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Twee van de vijf verdachten die aangehouden zijn vanwege betrokkenheid bij een schietincident in Harkstede komen uit de stad. Dat heeft de politie laten weten.

“In de nacht van zaterdag op zondag ontvingen wij rond 04.30 uur de melding van een mogelijk schietincident aan de Benningweg in Harkstede”, vertelt een politiewoordvoerder. “We zijn daarop met meerdere politiewagens naar de locatie gegaan. Toen we arriveerden bleek dat de verdachten gevlucht waren. Korte tijd later konden we vijf personen aanhouden. Wij verdenken hen van mogelijke betrokkenheid.”

Het gaat om een 22-jarige man en een 17-jarige vrouw uit Groningen, en drie personen uit Drachten van 18 en 19 jaar. “De verdachten hebben we aangehouden op de Meerstadlaan in Groningen. Door middel van een BTVG-procedure, Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachte, werden de personen aangehouden. De verdachten zitten vast en worden verhoord.” Agenten hebben de auto en een vuurwapen in beslag genomen.