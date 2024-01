Twee tbs’ers Van Mesdag bleven weg tijdens verlof rond Sinterklaas

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Twee tbs-gestelden die in de dagen rond Sinterklaas in de Van Mesdagkliniek en op hun woonlocatie hadden moeten zijn, besloten in de dagen rond het feest van de goedheiligman om iets langer buiten de deur te blijven dan gewenst.

De eerste tbs’er die niet terugkwam van onbegeleid verlof deed dat op 1 december vorig jaar. De politie, waaronder het FastNL opsporingsteam, werden ingeschakeld en de tbs’er werd drie dagen later (4 december) aangehouden door de politie.

Nog geen dag later was het opnieuw raak, toen een tbs’er van de kliniek die alweer op zichzelf woont niet op tijd thuis was. De politie vond de benevelde tbs’er dezelfde dag nog. De tbs-gestelde werd gevraagd terug te gaan naar huis, maar deed dat niet. De politie en FastNL hebben de tbs’er dezelfde avond teruggebracht naar de Van Mesdagkliniek.