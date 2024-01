Twee jaar cel en volwassenen-TBS geëist tegen 17-jarige voor doodsteken jeugdzorgmedewerker uit Stad

Een gevangenisstraf (jeugddetentie) van twee jaar en TBS met dwangverpleging. Dat is de straf die een nu 17-jarige jongen uit Ruinerwold tegen zich hoorde eisen voor het doodsteken van een 26-jarige hulpverleenster uit Stad.

De zeventienjarige heeft de hulpverleenster uit Groningen met messteken om het leven gebracht in een jeugdinstelling in Emmen, waar de vermeende dader verbleef en de vrouw uit Stad werkte. Moord is niet ten laste gelegd aan de jongen uit Ruinerwold, maar wel gekwalificeerde doodslag.

“Een 26-jarige sociale, actieve en behulpzame vrouw is om het leven gebracht”, stelt het OM. “Een vrouw die er wilde zijn voor kinderen die een minder goede start hadden gehad, die ze weer perspectief wilde bieden. Daar had zij haar werk van gemaakt. Het is onverteerbaar dat juist tijdens dit werk een einde aan haar leven werd gemaakt: door een van de jongeren die zij wilde helpen.”

Meer geweld op de kerfstok

Het Openbaar Ministerie vroeg twee jaar cel en volwassenen-tbs voor de Stadjer. Niet alleen voor de dood van de hulpverleenster uit Stad: de jongen zou ook betrokken zijn bij een overval op een McDonalds in Emmen. Tevens wordt de verdachte een gewelddadige diefstal in Veenoord, een mishandeling in Zwolle en een bedreiging en mishandeling in Raalte ten laste gelegd. Daar liet de tiener uit Ruinerwold een jong slachtoffer – zonder enige reden – doodsangsten uitstaan door hem vanuit het niets een wapen op zijn hoofd te zetten, de trekker over te halen en hem naar de grond te schoppen, zo stelt het OM.

Volgens het OM moet de jongen uit Ruinerwold volwassenen-tbs opgelegd krijgen, omdat jeugd-tbs (de PIJ-maatregel) te ruime voorwaarden heeft. Om dat te compenseren (de jongen is volgens het OM qua ontwikkeling niet gelijk te stellen aan een meerderjarige), vraagt de openbaar aanklager slechts twee jaar straf in een inrichting voor jeugddetentie.

Roof van geldkistje loopt uit de hand

Komende woensdag staat een 20-jarige man uit Emmen terecht, die ervan wordt verdacht de dodelijke steekpartij samen met de Ruinerwoldse jongen te hebben gepleegd. Woensdag draait het om een zedenzaak waarbij de Emmenaar betrokken is, donderdag moet hij zich verantwoorden voor de steekpartij op 14 januari 2023.

Op die dag gingen de jongen en de man naar de jeugdzorginstelling om geld te stelen, nadat meerdere geplande overvallen op een tankstation niets hadden opgeleverd. Om bij het geld in de instelling te komen hadden zij de begeleidster van de jongen nodig, het 26-jarige slachtoffer. Zij beschikte over de sleutels van de kamer en de kast waar geld lag. Deze tweede overval zou uit de hand zijn gelopen, toen er werd ingestoken op de hulpverleenster uit Groningen. Hulpverlening mocht niet meer baten en de 26-jarige vrouw overleed ter plaatse. De verdachten wijzen naar elkaar als het gaat om wie de fatale messteken heeft toegebracht.