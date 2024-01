Twee Groningse gaskranen gaan tijdelijk weer op waakvlam vanwege verwachte kou

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Twee gasproductielocaties in Groningen die al waren uitgezet gaan in ieder geval twee dagen lang (dinsdag en woensdag) weer aan. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief maandagochtend medegedeeld aan de Tweede Kamer. De gaskraan gaat weer open op deze twee locaties, omdat het dinsdag gemiddeld kouder is dan -6,5 graden.

De productielocaties die de NAM gaat aanzetten zijn Spitsbergen en Scheemderzwaag. De winning gaat van nul kuub terug naar ‘waakvlamniveau’. Vijlbrief verwacht dat de opening van de gasvelden twee dagen nodig is.

De beslissing van Vijlbrief volgt op het gasbesluit wat voor dit jaar geldt. Als er sprake is van een gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur -6,5 of lager binnen een tijdshorizon van drie dagen, wat volgens het KNMI dinsdag het geval gaat zijn, mogen de gaskranen tijdelijk weer open in beperkte mate. Normaal gesproken wordt de gasopslag bij Norg aangesproken bij koud weer en de ‘waakvlam’ gaat nu aan, in het geval dat de gasopslag niet kan leveren.

De NAM gaat de productielocaties weer sluiten als er, binnen 14 dagen, geen gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur van -6,5 graden Celsius meer wordt verwacht. Zoals het er nu naar uitziet, is dat woensdag alweer het geval. Dus gaan de gaskranen na woensdag weer dicht.