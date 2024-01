Trompbrug maandag op sommige momenten afgesloten vanwege werkzaamheden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Trompbrug zal maandag op verschillende momenten gestremd zijn vanwege werkzaamheden. Dat laat de gemeente Groningen weten.

De aansturing van de brug wordt verplaatst, waardoor het nodig is om de brug tussen de Trompsingel en de binnenstad zo nu en dan af te sluiten. “Fietsers en voetgangers kunnen er voor kiezen om te wachten, of om om te lopen, of om te fietsen, via de Oosterbrug”, aldus de gemeente. De werkzaamheden moeten maandag aan het einde van de middag afgerond zijn.

De Trompbrug had de afgelopen jaren zo nu en dan te maken met storingen. In juli vorig jaar zorgden warme dagen er voor dat het staal van de brug uitzette, waardoor deze niet meer kon draaien. Even later zorgde een defecte motor voor problemen, waardoor de brug opnieuw een aantal dagen niet gebruikt kon worden.