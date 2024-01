Geen treinen tussen Groningen en Zwolle

Foto: Rob Dammers

Door een wisselstoring rijden er op dit moment geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Dat betekent dat het treinverkeer tussen Groningen en het midden van het land stil ligt.

Op X laat de NS weten dat het treinverkeer in beide richtingen niet rijdt. De vervoerder is bezig om vervangende bussen te regelen, maar dit is nog niet gelukt. De storing duurt ten minste tot 20:15 uur.