Treinverkeer tussen Groningen en Zwolle blijft hele dag verstoord door vrieskou

Foto: Rob Dammers

Het treinverkeer tussen Groningen en Zwolle blijft de hele dag verstoord. Dat laat de NS woensdag weten aan RTV Drenthe. Oorzaak van de vertraging ligt tussen Meppel en Zwolle, waar de vrieskou het spoor heeft beschadigd.

De rest van de woensdag rijden er minder treinen op het traject. De treinen die wel rijden, moeten op het spoor waar het defect zit flink afremmen en rijden met slechts tien kilometer per uur.

De oorzaak van de storing ligt volgens ProRail in gekrompen spoorstaven. Door de kou worden de staven een stukje kleiner en deze krimp kan breukjes veroorzaken. Dat is tussen Meppel en Zwolle het geval. ProRail gaat het spoor vannacht repareren op de plek waar deze breukjes zitten, wanneer er geen treinen over het traject rijden.