Transfer Azor Matusiwa spekt clubkas FC Groningen

Foto: Jannes Veenstra

FC Groningen kan een behoorlijke som geld binnenhalen door de transfer van oud-speler Azor Matusiwa. De middenvelder wordt door zijn huidige club Stade Rennes verkocht aan competitiegenoot Stade de Reims. Met de transfer is naar verluidt maximaal 20 miljoen euro (inclusief bonussen) gemoeid.

FC Groningen verkocht Matusiwa in de zomer van 2021 voor vier miljoen euro aan Stade de Reims. Bij de verkoop spraken de clubs een doorverkooppercentage van 15% (over de winst) af. Dat is dus de reden dat FC Groningen nu ook miljoenen int.

Matusiwa is maandagavond gepresenteerd bij zijn nieuwe club waar hij een contract tekent tot 2028.