Trainers van Gorecht en Gruno verlengen hun contract

Foto Andor Heij: Gorecht - Oranje Nassau

Hans van der Ploeg is ook volgend jaar trainer van zaterdag tweedeklasser Gorecht uit Haren.

Beide partijen zijn tevreden over de samenwerking en daarom is het contract met een jaar verlengd. Van der Ploeg begint komend seizoen aan zijn vijfde jaar bij Gorecht. De ploeg staat tweede in de tweede klasse J.

Trainer Gallid Baroudi blijft langer bij Gruno, dat in de vijfde klasse speelt. Het contract met Baroudi is met twee jaar verlengd. Hij is aan zijn eerste jaar bezig bij Gruno dat op de vierde plek staat.