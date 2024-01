Trainers Simon Cageling en Gerard Zeeman vinden nieuwe club

Foto Andor Heij. Gerard Zeeman Trainer GRC Groningen

De voetbaltrainers Simon Cageling en Gerard Zeeman, die aan het einde van het seizoen vertrekken bij respectievelijk Velocitas 1897 en GRC Groningen, hebben een nieuwe club gevonden.

Cageling gaat naar Winsum, dat net als Velocitas in de eerste klasse J speelt. Hij neemt de plaats in van Fred de Boer. Robbie Wentink, nu Pelikaan S, is volgend seizoen de trainer van Velocitas.

Zeeman wordt de nieuwe trainer van tweedeklasser Valthermond. Zeeman volgt Kenny Koning op. GRC is nog steeds op zoek naar een trainer.