Tot en met zondagochtend kans op gladheid, vrieskou houdt aan tot tweede helft volgende week

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Wie graag van de neerslag van de afgelopen periode af wil en de zon weer eens wat vaker wil zien, komt tot en met de tweede helft van volgende week aan zijn of haar trekken. Wie een hekel heeft aan vrieskou, moet het tot die tijd ontberen of binnen blijven.

Zaterdagavond valt er nog wat nattigheid, onder meer in de vorm van sneeuw. Ook in de nacht naar zondag blijft er kans op een paar sneeuwvlokken. De nattigheid, in combinatie met vorst aan de grond, kan tot en met zondagochtend voor gladde wegen zorgen. De rest van zondag wordt, op een paar wolkenveldjes na, een zonnige aangelegenheid. De zon weet het kwik echter niet hard op te schroeven, met maximaal 1 graad op de thermometer. Het zwak tot matige windje komt uit het noordoosten.

In de nacht naar maandag daalt het kwik naar een graad of 4 onder het vriespunt. Hoewel het maandag overdag een tikje minder zonnig wordt dan zondag, doet de temperatuur nog wel een stapje omlaag. Hoger dan 0 graden gaat de kwikstand waarschijnlijk niet. De wind blijft onveranderd en waait zwak tot matig uit het noordoosten.

De dagen erna verlopen vrijwel onveranderd, al komt de maximumtemperatuur woensdag waarschijnlijk weer net boven het vriespunt uit. Dan neemt ook de bewolking langzaam weer wat toe. De voorspelling voor de tweede helft van de week blijft wat onzeker, maar zoals het er nu uitziet wordt het langzaam weer wat warmer. De thermometers in Groningen lijken op vrijdag al weer op 5 graden uit te komen en ’s nachts duikelt de temperatuur alleen vlak aan de grond nog onder het vriespunt. De bewolking neemt dan waarschijnlijk weer wat toe, maar deze wolken brengen geen neerslag mee.