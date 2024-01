Toerit Peizerweg naar westelijke ring vanaf maandag drie maanden dicht

Foto: Google Maps - Streetview

De toerit vanaf de Peizerweg naar de westelijke ringweg richting het zuiden (het Vrijheidsplein) is vanaf komende maandag drie maanden dicht.

De afsluiting duurt tot vrijdag 21 maart 06.00 uur. Tijdens deze afsluiting wordt er gewerkt aan het riool en worden er asfalteringswerkzaamheden gedaan.

Het verkeer wordt omgeleid via de toerit de andere kant op. Bij de afslag naar het Hoendiep moet het verkeer de rotonde rondrijden om bij het Vrijheidsplein te kunnen komen.

Van 1 tot 21 maart is ook de westelijke ringweg vanaf de Peizerweg naar het Vrijheidsplein dicht. Van 8 tot 21 maart is de westelijke ringweg ook in noordelijke richting dicht.