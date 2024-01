Thesinge hoopt woensdagmiddag ijsbaan te openen: “Chocolademelk staat klaar”

Foto: Benson Kua via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Als alles volgens plan gaat dan kan woensdagmiddag de ijsbaan in Thesinge de deuren openen. In 2021 gebeurde dat voor het laatst. Bij voorzitter Martin Wierenga van ijsvereniging De Scheuvel begint het al flink te kriebelen.

Hoi Martin! Hoe groot is de kans dat het morgen ook echt gaat lukken?

“Op dit moment vriest het al ruim -3 graden. Onze ijsbaan ligt dicht, dus bij elke graad vorst kan het ijs verder aangroeien. Aan het eind van de middag ben ik nog even op de ijsbaan geweest, en toen kon het nog net niet. Maar ik ben hoopvol gestemd. Morgenochtend gaat onze ijsmeester poolshoogte nemen, en zo halverwege de middag kom ik zelf even kijken. En dan hakken we de knoop door: open of niet.”

Even terug naar de afgelopen dagen. Er wordt lichte tot matige vorst aangekondigd. Gaan dan gelijk alle remmen los bij jullie?

“Op een gegeven moment zie je dat de vorst wordt aangekondigd, en dan ga je dat wel in de gaten houden. Wat gaat er komen? Hoeveel gaat het vriezen? Kunnen we open? Afgelopen zondag hebben we onze baan, met behulp van een pomp, onder water gezet. Wij hebben als het ware een lekke ijsbaan door de drainage. Het geluk is dat het land, door de vele regen, flink verzadigd is, waardoor het water bleef staan, en direct dicht kon vriezen. Dat was een schot in de roos.”

De afgelopen jaren heeft Koning Winter zich niet echt laten zien in Nederland. Dat jullie mogelijk open kunnen, hoe fijn is dat?

“Dat is super. De laatste keer was in 2021. Toen hadden we nog corona, en waren er allerlei regels waar mensen zich aan moesten houden. Kijk, een ijsbaan die open kan, dat levert geld op. En geld is voor ons belangrijk. En je merkt het ook in het dorp. Kinderen uit het dorp kwamen vanmiddag al even kijken. En ik snap dat. Oudere generaties hebben het over schaatsen, hebben die ervaringen. Terwijl jonge kinderen de afgelopen jaren niet echt rijkelijk bedeeld zijn met winterplezier. Wel heb ik de kinderen vanmiddag gewaarschuwd: niet op de ijsbaan komen. Maar dat waren ze ook niet van plan.”

Je hebt het over financiën. Het geld is welkom?

“Dit jaar willen we het gebouwtje bij de ijsbaan schilderen. Dat kost geld. En op zich hebben we genoeg vet op de botten hoor. Tijdens Oudejaarsdag is er op de ijsbaan traditioneel met carbid geschoten. Daar hoort ook een hapje en een drankje bij. Er waren veel mensen aanwezig, dus met de inkomsten zit het goed. Maar natuurlijk, je bent een ijsvereniging, en je wilt graag dat er geschaatst kan worden, dat mensen er plezier kunnen hebben.”

Morgen rond de middag wordt de knoop doorgehakt. Dan wordt het ijs gemeten?

“Nou, we doen dat op zijn Thesings. We lopen op klompen over de ijsvloer, en als degene er dan niet doorheen zakt, dan kan de vlag uit, haha. En ja, het was mooi geweest als het vorige week was gelukt, toen veel mensen nog vakantie hadden. Maar dit is ook fantastisch. We zijn er klaar voor, en de chocolademelk zal klaar staan.”

Tot komende donderdag blijft het vriezen. Daarna lijkt het al weer voorbij …

“Ik moet even denken aan mijn opa. Die zei altijd, de meeste Elfstedentochten zijn in februari verreden. De winter duurt nog lang, en kan nog veel plezier brengen. Wij zijn er in ieder geval klaar voor.”