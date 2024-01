The Vices uit Stad staan in juni op Pinkpop

The Vices in de Oosterpoort, fotograaf: Ben Houdijk

De Groningse band The Vices staat op zaterdag 22 juni op Pinkpop. Dat maakte de organisatie van het festival maandag bekend, samen met de toevoeging van nog eens achttien acts aan de line-up.

De band staat op zaterdag 22 juni op het podium in Landgraaf. The Vices delen het podium die dag met onder meer Anouk, The Annalogues, Corey Taylor (Slipknot), Douwe Bob, Louis Thomlinson, Nothing but Thieves, De Jeugd van Tegenwoordig en Calvin Harris.

The Vices is een garage-popband, die in 2019 werd opgericht. De band bestaat uit Floris van Luijtelaar (zang/gitaar), Jonathan Kruizenga (orgel/gitaar), Simon Bleeker (bas) en Mathijs Louwsma (drums). De band brak door tijdens de coronapandemie. Hun allereerste clubtour in 2022 was volledig uitverkocht. Daarna nam Nothing But Thieves de Groningse band mee voor een Europese tournee. Dit voorjaar toeren The Vices voor het eerst door de Verenigde Staten.