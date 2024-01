Temperaturen stijgen tot 12 graden

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Terwijl de winter langzaam zijn greep op Groningen begint te verliezen, blijft de atmosfeer onvoorspelbaar dansen tussen bewolkte dagen en momenten van zonneschijn. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het een wisselvallige week waarin de temperaturen oplopen tot 12 graden.

Dinsdag is er veel bewolking met eerst lokaal een opklaring. In de middag is er kans op een spatje lichte regen. Het wordt 10 of 11 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. In de nacht zijn er enkele opklaringen en minima dalend tot dichtbij het vriespunt.

Woensdag is er veel bewolking maar breekt de zon ook nu en dan door. Het wordt 7 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5. In de nacht regen.

Donderdag zijn er opklaringen, afgewisseld door enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 8 graden bij een matige westenwind, windkracht 4.

Vrijdag is het overwegend bewolkt met kans op een spatje lichte regen. Het wordt 8 of 9 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind, windkracht 4 tot 5.

Het weekend verloopt zacht met temperaturen rond 10/12 graden. Dat moeten we wel bekopen met veel bewolking en vooral zaterdag kans op wat lichte regen. Zondag klaart het nu en dan op maar waait het wel stevig uit het westen.