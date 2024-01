Temperaturen overdags boven nul, vrijdagochtend kans op ijzel

Foto Wouter Holsappel, IJzel

Deze nacht blijven de temperaturen rond het vriespunt. Af en toe trekt er winterse neerslag over. Later in de nacht is er kans op ijzel.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdagochtend is dat niet veel anders. Later in de ochtend komen de temperaturen boven nul en verdwijnt de gladheid. Verder is er in de late ochtend nog steeds kans op een winters buitje. De rest van de dag verloopt droog met af en toe zon. Het wordt 4, misschien nog 5 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot zuidwesten.

In de nacht naar zaterdag blijft het droog en steekt het kwik rond het vriespunt. Zaterdag overdag hoeven we geen neerslag te verwachten. Er zijn wolkenvelden, met hier en daar het zonnetje erbij. Het is een tikje aan de waterkoude kant met 4 à 5 graden. In de nacht naar zondag is het nog één keer rond het vriespunt, want vanaf zondag gaan de temperaturen oplopen.

Zondag zelf nog niet, want dan blijft het 4 à 5 graden. Maar daarna gaat het kwik omhoog: het wordt ruig, onbestendig en het gaat regenen. Misschien is er in de nacht van zondag op maandag en maandag zelfs een zuidwestenstorm.