Temperaturen blijven boven nul, in het weekend licht wisselvallig weer

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Vrijdag is het overwegend bewolkt en droog. Het wordt 5 graden bij een matige of zwakke noordwestenwind, windkracht 2 tot 3.



Door Johan Kamphuis

In de nacht naar zaterdag is het nevelig, is er kans op motregen en daalt het kwik tot dichtbij het vriespunt. Zaterdag is het bewolkt bij 5 graden. Soms valt er wat lichte regen op motregen. In de nacht enkele graden boven nul.

Zondag stroomt er met een toenemende noordwestenwind, naar windkracht 4 koudere lucht ons gebied binnen. In de middag is het 1 of 2 graden. Naast wat zon vallen er een paar buien, in de loop van de dag met kans op natte sneeuw en hagel.

Maandag en dinsdag is het onbestendig met enkele buien, steeds vaker gepaard gaand met natte sneeuw. In de nacht schommelt het kwik rond het vriespunt en overdag enkele graden daarboven.

Ook daarna houdt de wisselvalligheid aan. Koude lucht vanuit het noorden komt langzaam aan naderbij. Of deze ons zal bereiken is nog onzeker. Het zal wel het verschil zijn tussen regen of mogelijk sneeuw. De komende dagen zullen de atmosfeermodellen ons meer inzicht geven. Wel is duidelijk dat de winter een nieuw offensief gaat starten. Maar op het antwoord of dat ook werkelijk tot echt winterweer zal leiden moeten we nog even wachten. Mocht het op winter uitdraaien zal het gaan om een ‘vuile’ winter en niet op stabiel, schraal zonnig weertype.