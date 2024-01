Tarieven verkoopmakelaars dalen, behalve in Groningen

Voor het eerst in jaren is er een daling te zien in de tarieven van Nederlandse verkoopmakelaars. Alleen in Groningen is er sprake van een stijging. Dat blijkt uit onderzoek van mijnverkoopmakelaar.nl.

De gemiddelde makelaarskosten voor de verkoop van een huis lagen vorig jaar op 4.930 euro. Dat is 173 euro lager dan het jaar ervoor. In Groningen was er juist sprake van een stijging van 888 euro. Toch blijft Groningen met een gemiddeld tarief van 4.237 euro onder het landelijk niveau.

Amsterdam is met een gemiddelde van 5.339 euro de duurste stad (766 euro lager dan in 2022), gevolgd door Utrecht en Den Haag. Groningen staat qua tarieven op de 35e plaats.

Antoine Steenkamer van Mijn Verkoopmakelaar: “De prijsklasse van een woning is natuurlijk een belangrijke factor in de hoogte van de tarieven (…). Dat verklaart waarom de prijs in Wassenaar gemiddeld het hoogst is. Een meer onderschatte factor is de hoeveelheid concurrentie binnen een stad. In plaatsen waar weinig woningen te koop komen, maar er relatief veel makelaars zijn, zie je dat tarieven zakken.”

Mijn Verkoopmakelaar is een vergelijkingsplatform waar consumenten prestaties en kosten van makelaars kunnen vergelijken.