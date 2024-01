Studentenregeerakkoord overhandigd aan Kamerleden: ‘Studenten mogen niet kind van de rekening worden’

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) overhandigt vandaag het Studentenregeerakkoord aan Tweede Kamerleden. De studentenorganisatie wil ervoor waken dat studenten niet de dupe worden van de verwachte bezuinigingen.

Dit regeerakkoord bevat tien punten die volgens studenten nodig zijn om het hoger onderwijs te verbeteren en waar een volgend kabinet werk van moet maken. Rente op hun studieschuld, mentale problemen, geldtekort, het staat er allemaal in. Daarom moeten er onder ander een structurele verhoging van de uitwonende basisbeurs, een verplichte stagevergoeding en een duidelijke zorgplicht voor onderwijsinstellingen komen, zo stelt het ISO.

“Studenten waren nauwelijks onderwerp van gesprek tijdens de verkiezingen, maar hun toekomst staat wel op het spel”, vertelt Demi Janssen, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “De beleidskeuzes die we nu maken bepalen niet alleen het onderwijs van vandaag, maar ook de positie van onze studenten en samenleving in de toekomst. Met de plannen uit ons Studentenregeerakkoord wordt ervoor gezorgd dat iedere student de mogelijkheden krijgt om te groeien en zich te ontwikkelen. De financiële positie van de student wordt verbeterd, de medezeggenschap wordt versterkt en er wordt geïnvesteerd in studentenwelzijn.”