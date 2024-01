Studenten van de Hanze organiseren een lichtgevend evenement

Foto: Joris van Tweel

Vanochtend was Roosmarijn Mulder te gast op OOG Radio in de OOG Ochtendshow. Zij kwam vertellen over Glowfest. De OOG Ochtendshow luister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur. Beluister hier het interview van Jasper Schenk, Paul van der Laan en Roosmarijn Mulder.

Studenten van de Hanzehogeschool zijn druk in de weer om een Glow in the Dark evenement op poten te zetten! Als onderdeel van hun minor Eventmanagement, hebben zij de taak op zich genomen om de duisternis te doorbreken bij de Loods, nabij het Suikerunie terrein.

Op vrijdag 12 januari nodigen ze vooral jongeren uit om deel te nemen aan dit feest. ”Het feest vindt een dag later plaats dan Blue Monday, juist omdat wij een lichtpuntje voor Groningen willen zijn.” “Blue Monday” verwijst naar de vermeende meest deprimerende dag van het jaar, vaak geassocieerd met de derde maandag van januari. Het vindt plaats nabij het Suikerunie terrein. Zo’n 10 minuutjes fietsen vanuit de Stad.

Voor wie is het?

”Het is vooral voor mensen vanaf begin 18 tot eind 20.” vertelt Roosmarijn Mulder in de OOG Ochtendshow. Er zijn verschillende tarieven. Zo is er een groepsticket te bemachtigen voor 25 euro. Een losse ticket heb je te pakken voor 30 euro. En stel je komt bij de deur binnen dan betaal je een prijs van 35 euro. Er wordt gezorgd voor glow in the dark verf en onbeperkt drinken. Ook zijn er spelletjes te doen bij het evenement aan de Loods. En als je aan een feest denkt, denk je ook aan muziek. Ook dat is geregeld. ”Er is een speciale DJ, die zorgt voor de muzikale omlijsting.” Muziek als elektronisch, pop, urban, dance en house komen allemaal voorbij.

Voor meer informatie over het evenement zijn ze bereikbaar via Instagram: GlowFestGroningen