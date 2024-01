Studenten tot dinsdag in de kou in sommige RUG-ruimtes

Antonius Deusinglaan.

De kerstvakantie is voorbij, de verwarming draait volle toeren, maar de gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn nog niet helemaal klaargestoomd voor het hervatten van het semester. Volgens de Ukrant (Universiteitskrant Groningen) is het in sommige gebouwen van de RUG erg koud. Dinsdag zijn hopelijk de normale temperaturen weer te voelen.

De RUG bevestigt aan de Ukrant dat het fris aan kan voelen in sommige ruimtes. “De gebouwen zijn twee weken dicht geweest en de verwarming stond al die tijd uit”, licht RUG-woordvoerder Elies Wempe-Kouwenhoven toe. “Dan kost het tijd voor ze weer opgewarmd zijn.”

Daarnaast gaat die opwarming niet overal even snel. Volgens Wempe-Kouwenhoven is de opwarming afhankelijk van de ruimte. “De ene ruimte heeft er meer last van dan de andere. En de buitentemperatuur die tegen het vriespunt ligt, helpt ook niet. Daardoor gaat het opwarmen ook langzamer.”

Een student van de medische faculteit vertelde aan de Ukrant dat het in gebouw 3111 aan de Antonius Deusinglaan net aan dertien graden is, terwijl de verwarming volop aanstaat.

Dat bibberen is hopelijk snel voorbij. Volgens de RUG kan het tot dinsdag duren totdat de gebouwen weer op temperatuur zijn.