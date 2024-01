foto: Sebastiaan Scheffer

In Garmerwolde, Sint Annen, Thesinge en een deel van Ten Boer is dinsdagochtend een stroomstoring.

Volgens netbeheerder Enexis gaat het om een grote stroomstoring in zo’n 76 postcodegebieden, waardoor meer dan duizend aansluitingen zonder stroom zitten. De storing ontstond kort na 08.30 uur.

Een half uur later was een deel van de storing weer opgelost. Enexis denkt dat de storing rond 10.45 uur verholpen is.