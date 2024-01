foto: Sebastiaan Scheffer

In de Floresstraat in Groningen is een stroomstoring. Volgens Enexis Netbeheer is vanmiddag om 16:05 een melding gedaan. De oorzaak is nog onbekend.

Enexis Netbeheer laat weten er aan de storing wordt gewerkt. Dit kan tot vanavond 23:00 duren.