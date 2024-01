Stadjerspas en SPOT bundelen krachten met uitgifte tegoedbonnen

Stadjerspas en SPOT Groningen stellen samen 300 tegoedbonnen beschikbaar voor Stadjerspashouders. Voor een bedrag van 5 euro kunnen pashouders hiermee een voorstelling of concert naar keuze bijwonen bij SPOT.

De actie dient als proef, met als doel om mensen cultuur te laten beleven terwijl zij daar eigenlijk het geld niet voor hebben. “Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om van podiumkunsten te genieten. Daarom zetten we ons in om drempels tot cultuurbeleving zoveel mogelijk weg te nemen”, aldus Renate Meijering, hoofd marketing van SPOT Groningen. Ze verwacht dat de 300 beschikbare tegoedbonnen snel zijn uitverkocht.

Verantwoordelijk wethouder Eelco Eikenaar voegt toe: “Met deze pilot willen we onderzoeken of we meer pashouders kunnen enthousiasmeren om gebruik te maken van het culturele aanbod, door ze zelf uit dat aanbod te laten kiezen. In het verleden moest de voorstelling of het concert dat met korting werd aangeboden je maar net aanspreken. Nu mag men zelf kiezen waar men naartoe wil.”

Pashouders kunnen de tegoedbon vanaf 14 februari aanvragen via de website van Stadjerspas: https://stadjerspas.gemeente.groningen.nl/