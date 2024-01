Stadjer veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs voor gewelddadige woningovervallen

Een 31-jarige man uit Groningen is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor gewelddadige woningovervallen in Vlaardingen en het Drentse Anreep (bij Assen) in 2022. Dat schrijft 112 Groningen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De bewoners werden tijdens de overvallen vastgebonden en mishandeld. In Vlaardingen werd een pasgetrouwd stel slachtoffer van het geweld. Het echtpaar werd bedreigd met een vuurwapen en de man werd geschopt en geslagen. De vrouw van het echtpaar, die op dat moment hoogzwanger was, vertelde in Opsporing Verzocht dat ze ‘doodsangsten’ uitstond. De overvallers stalen geld en andere kostbaarheden.

In Anreep drong de verdachten de woning binnen, nadat ze zich hadden voorgedaan als maaltijdbezorgers. De bewoner kreeg een pistool tegen zijn hoofd en werd vastgebonden, geschopt en geslagen. De man liep daarbij een gebroken neus en andere verwondingen op. Zijn vriendin en zijn moeder werden ook vasthouden en overgoten met een vloeistof. De verdachten dreigden met het verdrinken van de man en het in brand steken van de vloeistof. Uiteindelijk gingen ze er vandoor met flessen drank, sleutels en servies.