Stadjer Jenning de Boo pakt zilver op 1000 meter bij EK afstanden in Thialf

Foto via Team Reggeborgh

Waar Jenning de Boo (19) op het NK afstanden nog te snel was voor Kjeld Nuis en het goud pakte op de 1000 meter, moest de sprinter op de schaats uit Stad de hoogste podiumplek op het EK afstanden vrijdagavond aan zijn teamgenoot laten.

Met een tijd van 1.08,14 gaf De Boo bijna drie tiende van een seconde toe op Nuis. De Boo wist met zijn tijd net voor te blijven op ploeggenoot Tim Prins, die met een bronzen EK-plak naar huis gaat. Het volledige podium werd daarmee ingenomen door Team Reggeborgh.

“Er is me honderd keer verteld: ga lekker genieten. Dat heb ik gedaan”, vertelt De Boo na zijn huldiging tegen de NOS. “Vorige week was ik scherper, maar Kjeld was sneller in zijn slot. Maar het is geen schande om van Kjeld te verliezen. Je wint natuurlijk het allerliefst, maar het is ook mooi dat we met z’n drieën op het podium staan.”

De Boo heeft komende zondag nog een kans op goud, wanneer hij aan de start verschijnt op de 500 meter. Ook zaterdag staat De Boo op het ijs tijdens de teamsprint, samen met Janno Botman en Wesly Dijs.

Meer Gronings eremetaal

Er was meer eremetaal voor Groningers tijdens de eerste dag van het EK Afstanden in Thialf. Marcel Bosker en Chris Huizinga pakten, samen met Bart Hoolwerf, een bronzen plak op de ploegenachtervolging. De Nederlandse ploeg moest de Noorse en Italiaanse ploegen voor zich dulden. De Noorse ploeg won de ploegenachtervolging met een wereldrecord.