Stadjer Hein schrijft herkenbaar nummer over internationale studenten op een kleine fiets

Elke Stadjer herkent het wel: de internationale student op de kleine fiets. Ze hebben geen fietsexamen afgelegd in groep 7 en dat is helaas vaak te zien. Ze fietsen nogal losbandiger door de straten. De Groningse hobbymuzikant Hein Damming schreef er een nummer over.

Internationale student op (kleine) fietsen zijn ook voor Hein dagelijkse kost. “Als ik door de stad heen fiets, zie ik ze vaak fietsen… met soms de nodige consequenties. Daar wilde ik wel een grappig liedje over schrijven.” Zo gezegd, zo gedaan: Hein produceerde een reggae-achtig nummer over het welbekende fenomeen.

“Ik moest direct aan de zomer denken. Je fietst lekker door de stad, op weg naar het Noorderplantsoen waar je een biertje drinkt met je vrienden”, vertelt Hein. “Maar dan plots komt daar een international op de fiets met alle gevolgen van dien.”

‘Plaats delict’

Hein is al meerdere keren bijna op een internationale student gebotst. Meestal kan hij ze nog net ontwijken, maar één keer ging het goed mis. “Dit is de plaats delict”, zegt Hein terwijl hij naar het kruispunt van de Broerstraat en de Oude Kijk in ’t Jatstraat wijst. “Ik fietste heel hard rechtdoor, richting het Zernike-terrein voor mijn tentamen en de beste jongeman sloeg huppakee linksaf zonder om zich heen te kijken. Dus het was een full frontal.”

Beide mannen kwamen vervolgens op de stoep terecht. Omstanders schrokken zich een hoedje. Maar Hein had geen tijd om zich erbij neer te leggen; hij moest zijn tentamen halen. “Het ging oké met die jongen, hij stond ook alweer op. Dus ik heb mijn tas omgedaan en ben weer doorgefietst.”

‘Slalommen om pionnetjes’

Om meer ongelukken te voorkomen, heeft Hein een oplossing. “Het is al goed dat ze een helm dragen, dat is al één. Stap twee is even een rondje oefenen. Als ze toch een introductieweek hebben, laat ze dan even een rondje fietsen in de stad: even slalommen om wat pionnetjes. Dat lijkt me een goede oplossing.”

Hein benadrukt wel dat zijn nummer geen klaagzang is tegenover internationale studenten. “Mijn intentie is voornamelijk gewoon humeur, maar als er meer awareness komt – dat is natuurlijk fantastisch!”

Kleine fietsen

Maar waar die kleine fietsen vandaan komen? De Stadjer weet het niet. “Iemand is verantwoordelijk voor de verkoop van die kleine fietsen, ik weet niet waar ze dat doen. Of misschien hebben die studenten wel geen verstand van fietsen en maten, dan denken ze ‘whatever, ik koop hem. Lets go!’. Zeg het maar…”

OOG TV ging al eerder op onderzoek uit naar dit verschijnsel. In 2013 maakte de redactie een item over Aziatische studenten met kinderfietsen. Studenten van Chinese, Koreaanse en Indonesische afkomst reageerden dat zij een grote fiets als onveilig ervaren. Met een kleine fiets daarentegen, kun je gemakkelijk en snel één been op de grond zetten.

