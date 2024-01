Stadjer aangehouden na dodelijk ongeluk in Noord-Holland

Foto: 112 Groningen

Na een dodelijk ongeval bij het dorp Oudekarspel in Noord-Holland heeft de politie een negentienjarige man uit Groningen aangehouden.

Bij het dodelijke verkeersongeval, wat rond half twaalf in de avond plaatsvond op een kruising van de N245 in Oudkarspel, botsten twee auto’s op elkaar. Een 59-jarige vrouw uit de gemeente Schagen kwam door het ongeluk te overlijden. Zij zat alleen in de auto.

Twee inzittenden van het andere voertuig zijn vervoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van het andere voertuig, een 19-jarige man uit Groningen, werd daar aangehouden. Zijn rol wordt op dit moment onderzocht door de Forensische Opsporing Verkeer van de politie.