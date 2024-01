Stadjer (51) blijft achter slot en grendel voor betrokkenheid bij criminele drugsorganisatie

Een 52-jarige jarige man uit Groningen moet, samen met drie andere verdachten, negentig dagen langer in voorarrest blijven. De Stadjer wordt verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie, die betrokken was bij het opzetten van meerdere drugslabs. Ook worden de Groninger en de twee anderen verdacht van de handel in grote hoeveelheden hard- en softdrugs en het verhandelen van professioneel vuurwerk.

Naast de Stadjer worden een 31-jarige man uit Surhuisterveen en een 26-jarige man uit de gemeente Eemsdelta verdacht van betrokkenheid. De Stadjer is één van de hoofdverdachten in de zaak. Een vierde persoon, een 66-jarige man uit de gemeente Eemsdelta, mag zijn proces al enige tijd in vrijheid afwachten.

De twee mannen uit de gemeente Eemsdelta wordt betrokkenheid verweten bij een door de politie opgerolde cocaïnewasserij in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 november 2022 in Nieuw-Beerta. Op basis van informatie uit dit onderzoek zijn meerdere personen in beeld gekomen die betrokken zouden zijn. Door verder politiewerk kwam ook drugslab in Hellum (Friesland) in beeld. Gedurende het onderzoek kwam erachter dat de verdachten zich ook met andere criminele activiteiten bezighielden. Zo werd er eerder in 2023 een partij hennep onderschept en werd er in oktober een partij van zo’n 1700 kg professioneel vuurwerk onderschept.

Op 10 oktober vonden agenten ook een drugslab in aanbouw in Bovensmilde. Op dezelfde dag heeft de politie ook invallen gedaan in diverse woningen, bedrijfspanden en garageboxen in onder meer de Stad-Groningen, Veendam en Surhuisterveen. Bij deze invallen werden (chemicaliën voor de productie van) drugs, contant geld, wapens (zoals pepperspray, ploertendoders, luchtdruk- en co2-pistolen), vuurwerk, lachgas en softdrugs gevonden. Op deze dag zijn de vier verdachten aangehouden.