SPOT Groningen en Paradigm Festival in de prijzen op Popgala Noord

Het Paradigm Festival viel dinsdagavond in de prijzen tijdens Popgala Noord. Foto: Erick Bakker

SPOT Groningen en het Paradigm Festival zijn dinsdagavond in de prijzen gevallen tijdens Popgala Noord. Voor het eerst in de geschiedenis werden er bij dit gala publieksprijzen uitgereikt.

In het Grand Theatre werden zeven awards uitgereikt ter ere van de Noord-Nederlandse popcultuur. De prijzen voor Artiest, Festival, Podium en Talent van het jaar waren voor het eerst publieksprijzen. In totaal werd er meer dan zesduizend keer gestemd. SPOT Groningen werd met ruim 58 procent van de stemmen verkozen tot Podium van het Jaar. Het Paradigm Festival kreeg de award Festival van het jaar: 63 procent van de mensen stemden op dit festival. De prijs voor Talent van 2023 ging naar Gijs van Ringen. Van Ringen is in de muziek bekend als DJ Benwal. Hij maakt trance- en housemuziek. Van Ringen kreeg 46 procent van de stemmen.

De prijs van Artiest van het jaar 2023 ging naar Zoë Tauran uit Roden. Zij brak het afgelopen jaar door, mede vanwege de vier optredens in de Johan Cruijff Arena als act bij de optredens van Coldplay. Daarnaast werden er drie ere-awards uitgereikt. Robb Kauffman kreeg uit handen van de jury een Lifetime achievement award. Hij wist de afgelopen decennia verschillende grote artiesten, zoals Pink Floyd, The Cure, The Police en de Sex Pistols naar Groningen te halen. Daarnaast had hij een belangrijke rol bij het opzetten van Sterren in het Bos en Sterren in het Park. In 1986 stond Kauffmann aan de basis van Noorderslag. GLITCH uit Leeuwarden, dat onder andere clubnachten organiseert voor de queer-community, werd uitgeroepen tot Beste inclusieve initiatief. Boekingskantoor Muzink uit de stad, dat onder andere Blanks onder haar hoede heeft, kreeg de Backstage Business Award uitgereikt.