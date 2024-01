Sportpenning gemeente Groningen voor Jenning de Boo

Foto: Erik Brand voor Gemeente Groningen

Jenning de Boo (19) heeft vrijdag de sportpenning van de gemeente Groningen gekregen. De sprinter op de schaats werd eind december nationaal kampioen op de 500 en 1000 meter en pakte tijdens het EK afstanden goud op de 500 meter.

De Boo kreeg de penning vrijdagochtend uitgereikt door wethouder Inge Jongman in Heerenveen, na afloop van de vrijdagochtendtraining in Thialf. “Jenning heeft zich in korte tijd ontwikkeld van jong talent tot kampioen”, vertelt Jongman. “Wat hij laat zien is uniek en daar zijn we in Groningen supertrots op.”

De Boo kreeg al twee keer eerder de sportpenning. Eén keer voor zijn wereldtitel shorttrack en in 2021 pakte hij voor Nederland een medaille tijdens het EK inlineskaten. De Boo werd in 2022 als eerste Nederlandse junior ooit wereldkampioen shorttrack op de 500 meter in Gdansk.

Afgelopen seizoen maakte hij de overstap naar het langebaanschaatsen en schaatst de pupil van coach Gerard van Velde voor Team Reggeborgh. Dat zorgde eind december voor twee gouden medailles op de NK Afstanden (op de 500 en 1000 meter) en afgelopen weekend voor goud (500 meter), zilver (1000 meter) en brons (teamsprint) voor De Boo.