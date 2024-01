SodM: ‘Versterkte huizen in Groningen ook verduurzamen mag niet tot vertraging leiden’

Foto via NCG

Het meenemen van verduurzamingsmaatregelen bij het versterken van huizen in het aardbevingsgebied mag niet tot vertraging leiden bij de uitvoer van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Dat schrijft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een advies aan het ministerie van Economische Zaken.

Maar ook over het lostrekken van de ‘lichte’ versterking van huizen en verduurzamen moet zorgvuldig en snel duidelijkheid zijn voor bewoners. Uit de praktijk blijkt dat er op dit moment zo’n 300 adressen stilliggen in afwachting van duidelijkheid over het meenemen van verduurzaming in de versterking van hun woning, schrijft het SodM: “Sommige bewoners geven aan bang te zijn dat als het huis eenmaal is versterkt, de overheid zal afzien van verduurzaming of deze op de lange baan zal schuiven. Voor de voortgang van de versterkingsopgave en het voorkomen van stress bij bewoners, is het belangrijk dat deze bewoners snel duidelijkheid krijgen wanneer hun huis verduurzaamd wordt als dit niet tijdens de versterking gebeurt.”