Sneeuwbuien, vorst en een regenachtige weekafsluiting

Foto: Joris van Tweel

Groningen krijgt de aankomende dagen te maken met winterse weeromstandigheden. Volgens OOG-weerman wordt het begin van de week gekenmerkt door sneeuwbuien en een verdwaalde sneeuwhoos op donderdag. In het weekend stijgt de temperatuur en verdwijnen de witte buien als sneeuw voor de zon. Zondag kan het gaan regenen.

Dinsdag is er veel bewolking en volgen in de loop van de ochtend enkele sneeuwbuien. In de middag wordt het droog en klaart het op. Het wordt 1 of 2 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuidwesten, windkracht 2 tot 3. Komende nacht lichte vorst met minima rond -3 graden.

Woensdag wordt een rustige en overwegend droge dag. Met af en toe zon ligt het kwik rond het vriespunt. De zuidwestenwind is zwak, windkracht 2. In de nacht lichte vorst, -2 tot -4 graden.

Donderdag is het wisselend bewolkt en overwegend droog. Het wordt 4 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht 0 tot -2 graden en toenemende kans op een sneeuwbui. Vrijdag is het overdag weer droog en wordt het met nu en dan zon een graad of 4. In de nacht vriest het weer licht.

Zaterdag blijft het droog en met af en toe zon wordt het 3 of 4 graden. Zondag steekt er een (vrij) krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten op en wordt het 7 graden. In de avond gaat het regenen.