Sloop boerderij Beijum begonnen

Foto: Johan Fehrmann / Beijumnieuws

Aan de Beijumerweg zijn de sloopwerkzaamheden begonnen van één van de laatste boerderijen die nog in de wijk te vinden is. Sloop is nodig omdat het gebouw in slechte staat verkeerd.

De afgelopen dagen zijn de dakplaten van de schuur van de boerderij gehaald. Volgens Beijumnieuws is niet iedereen in de wijk blij met de sloop. Dat komt door de historische waarde van de boerderij. Beijum was vroeger een dorp dat deels tot de gemeente Noorddijk en deels tot de gemeente Bedum behoorde. De grens tussen beide gemeenten werd gevormd door de Zuidwending. Het dorp Beijum bestond uit boerderijen en arbeiderswoningen die voornamelijk langs de oude Beijumerweg stonden. Akkerbouw was er de belangrijkste inkomstenbron.

In 1969 werd het dorp bij de gemeente Groningen gevoegd, waarna er een stadswijk werd gevormd. Door de jaren heen zijn veel van de boerderijen verdwenen. In de wijk vindt men dat de boerderij het historische verhaal van Beijum verteld, en daarom behouden zou moeten blijven. Het pand is echter geen monument en er is ook geen cultuurhistorische waarde toegekend, waardoor niets sloop in de weg staat. Wat er met het terrein gaat gebeuren is nog onbekend.

Kijk voor een fotoreportage op de website van Beijumnieuws.