Slechte toestand zandwegen wordt veroorzaakt door vele regen

Foto: Bram Koster

De slechte toestand van de zandwegen bij Noordlaren wordt veroorzaakt door het slechte weer van de afgelopen maanden. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer woensdag laten weten.

Wijnja reageerde op vragen van de CDA-fractie die zich zorgen maakt over de situatie. Fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA: “Bewoners aan de Duinweg, Pollseweg en de Beslotenveenseweg hebben bij ons hun zorgen geuit over de slechte toestand van de zandpaden. Medewerkers van Thuiszorg hebben de voorbije periode zeker acht keer vastgezeten, en ook moesten ongeveer vijftig personenauto’s met trekkers losgetrokken worden. Wat gebeurt er als er een ambulance met spoed naar één van deze adressen moet? We weten dat dit probleem al langer speelt, en dat het gemeentebestuur ook aan de nota Zandwegen werkt. Maar dat kan toch niet betekenen dat er in de tussentijd geen actie wordt ondernomen?”

“Om de wegen te repareren moet het één of twee weken droog zijn”

Volgens Wijnja is dat ook allerminst het geval: “Als wij aan een nota werken, dan is het niet zo dat we in een hoekje gaan zitten en helemaal niets doen. Overigens is er ook goed nieuws, want de beleidsnota Zandwegen is inmiddels klaar en is vandaag naar de gemeenteraad verstuurd.” Heel concreet zegt de wethouder dat de problemen op de zandwegen zo snel mogelijk worden opgelost: “De slechte situatie wordt veroorzaakt door het slechte weer van de afgelopen tijd: er is veel regen gevallen. Vlak voor Kerstmis hebben we bijvoorbeeld reparaties uitgevoerd. Gaten zijn opgevuld en verdicht. Maar met zoveel regen zakt het weer heel snel weg. En dan krijg je een modderachtige situatie. Wil je de situatie goed oplossen, dan is zwaar materieel nodig, dat daar nu ook niet goed kan komen. We monitoren hoe het er voor staat, maar om de wegen te repareren moet het één of twee weken droog zijn, zodat het zand uit kan harden en langer goed blijft.”

“Analyse dat er in de basis slecht onderhoud is gepleegd, die delen wij niet”

De wethouder zegt dat beleid maken voor de toekomst van de zandpaden een ingewikkeld proces is: “Je hebt het over een heel mooi gebied, dat veel waarde heeft, en waar ook veel mensen bij betrokken zijn. Het kende een lange aanloop, waarbij er soms, door deze partijen, ook tegenstrijdige belangen in waren te vinden. Daar moesten we een modus in vinden. Wij denken dat dit goed is gelukt.” Dat de wegen nu slecht begaanbaar zijn, vindt Wijnja vervelend: “De analyse dat er in de basis slecht onderhoud is gepleegd, die delen wij niet. Alles heeft te maken met de veranderende weersomstandigheden. Om de wegen klaar te maken voor de toekomst, daar is de nota voor opgesteld, waar we binnenkort over gaan praten.”