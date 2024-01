Slechte start en rommelige rit bezorgen Jenning de Boo uit Stad en ploeggenoten brons op teamsprint

Foto via Team Reggeborgh

Samen met Reggenborgh-ploeggenoten Stefan Westenbroek en Wesly Dijs kwam schaatser Jenning de Boo uit Stad niet verder dan een derde plek op de teamsprints tijdens het EK afstanden in Thialf.

De Nederlandse ploeg moest zowel de Poolse als de Noorse ploeg boven zich dulden in de einduitslag. Dankzij een moeizame start kwamen de drie Nederlanders niet verder dan 1:20.61 over de drie rondjes. De winnende Poolse formatie was ruim twee seconden sneller.

“Vanochtend hebben we voor het eerst samen een training gedraaid”, vertelt De Boo aan de NOS na de race. “Het was geen perfecte rit, verre van. Vanochtend hebben we voor het eerst de nieuwe helmen geprobeerd en samen getraind. We hebben nog geoefend op een slinger, maar daarvoor zaten we net iets te ver van elkaar af. We rijden elke keer met een ander team en dat is zeker even wennen. Maar je kan niet zeggen dat er geen strategie of plan was. Maar we hebben het gewoon niet goed genoeg uitgevoerd.”

De bronzen plak op de teamsprint is voor De Boo de tweede medaille die hij dit weekend pakte op het EK. Vrijdagavond werd De Boo geklopt op de 1.000 meter door ploeggenoot Kjeld Nuis, waardoor hij op het tweede treetje van het podium terecht kwam. De Boo heeft komende zondag nog een kans op goud, wanneer hij aan de start verschijnt op de 500 meter.