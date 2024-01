Slechte nacht voor ijsvloer Noordlaren in strijd om eerste marathon, baan gaat wel open voor leden

Foto Ruben Feiken.

De eerste marathon op natuurijs organiseren lijkt dinsdagochtend aan Noordlaren voorbij te gaan. Haaksbergen of Winterswijk heeft op dit moment de beste kansen. Maar het tij kan nog keren, want de baan ligt er al wel goed genoeg bij om dinsdagmiddag open te kunnen voor leden.

Ondanks de slechte aangroei van het ijs blijft Jan Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren goed gestemd. “Wat we vannacht aangebracht hebben was minimaal, de vorst viel een beetje tegen”, vertelt Veldman op de website van de KNSB. “We blijven desondanks optimistisch, het kan bij ons heel snel veranderen en het mooist zou zijn als meerdere dagen op rij een marathon georganiseerd kan worden. De eerste wedstrijd is voor de eer heel mooi, maar met de tweede of derde zouden wij ook blij zijn.”

De ijsbaan in Noordlaren gaat dinsdagmiddag wel al open voor leden van de ijsvereniging en mensen uit het dorp, vervolgt Veldman: “Voorop staat dat de leden kunnen schaatsen, dan zijn zij ook blij en kunnen we het ijs met een nieuw laagje water nog veel beter maken.”

Haaksbergen en Winterswijk lijken op dit moment de meeste kans te maken op de eerste marathon. Daar wordt vandaag het ijs al gemeten om te zien of de benodigde drie centimeter bevroren water is bereikt. Dinsdagavond of woensdag zou dan het eerste moment zijn waarop de eerste marathon wordt verreden.