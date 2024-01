Singles in Groningen stad: First Dates Mooie Wijken organiseert blind-dating avond

Foto: Kaz via Pixabay.com (CC 0.0)

Vanochtend was de organisatie van First Dates Mooie Wijken te gast op OOG Radio in de OOG Ochtendshow. Ze kwamen vertellen over het blind-dating evenement in de stad Groningen. De OOG Ochtendshow luister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur. Beluister hier het interview van Jan Kooistra, Paul van der Laan en de organisatie achter First Dates Mooie Wijken.

Buurtorganisatie Mooie Wijken organiseert op woensdag 14 februari een blind-dating evenement waarbij het programma First Dates losjes wordt nagedaan. In dit geval zullen er geen camera’s bij aanwezig zijn. Je kunt je nog opgeven tot uiterlijk 8 januari via de website .

Door de vragenlijst in te vullen, word je gematcht met iemand die zo goed mogelijk bij je past. Het kan ook zijn dat het deze ronde niet lukt om een geschikte match te vinden. De organisatie richt zich vooral op de stad Groningen, maar als je net buiten de stad woont is aanmelden ook mogelijk. De avond bestaat uit een diner met drankjes.

