School voor speciaal onderwijs De Wingerd start met eerste zwemlessen

Foto: Sport050

School voor speciaal onderwijs De Wingerd is deze week begonnen met zwemles voor een groep leerlingen in Kardinge. Dat laat Sport050 weten. Dit doen ze in navolging op de W.A. van Lieflandschool waar eerder een succesvolle pilot is gestart.

Kinderen met een beperking lopen sneller een zwemachterstand op dan kinderen zonder een beperking. zwemlessen. De reden: lange wachtlijsten door tekorten zijn aan instructeurs. Bovendien moeten de lessen in kleinere groepen worden gegeven om de kinderen persoonlijke aandacht te geven.

De W.A. Lieflandschool begon in 2022 als eerste in Groningen met een zwempilot voor kinderen met een beperking. Deze pilot was vorig jaar juli klaar.