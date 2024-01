Samen Slim Rijden Haren breidt uit met derde deelauto: “Auto’s worden flink gebruikt”

Foto: Bram Koster

Het deelautoproject Samen Slim Rijden Haren breidt uit. Vorig jaar september werd er gestart met twee deelauto’s, inmiddels is er een derde auto aan het wagenpark toegevoegd.

“De reden hiervoor is dat de auto’s flink gebruikt worden en het aantal mensen dat gebruik maakt van de voertuigen stijgt”, zo laten de initiatiefnemers weten. “In de laatste maanden van vorig jaar is er 320 uur met de auto’s gereden en is er met de voertuigen 4.600 kilometer afgelegd.” De deelauto’s zijn over Haren verspreid, waardoor ze voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar zijn. Aan de Clusiusweg staat een Peugeot E-208. Aan de Jachtlaan staat een Renault Mégane E-tech. En aan de Onnerweg is een Opel Corsa-e te vinden. “Alle auto’s zijn honderd procent elektrisch aangedreven, waardoor de duurzaamheid nog meer wordt vergroot.”

Aanleiding voor het starten van het burgerinitiatief zijn de vele auto’s die in straten geparkeerd staan. “Onderzoek heeft uitgewezen dat auto’s, zeker als het om een tweede auto in een gezin gaat, vaak rond de 95 procent van de tijd stil staat. Door een auto door meerdere gebruikers te laten gebruiken, wordt de auto vaker en dus een stuk efficiënter gebruikt.” De auto’s worden gedeeld in een besloten bewonersgroep. Een gebruiker heeft totaal geen vaste lasten meer voor de auto en komt daardoor vaak goedkoper uit. Het reserveren, openen en rijden met de auto wordt geregeld via een app, waardoor de auto op ieder moment van de dag kan worden opgehaald.

Naast de drie locaties in Haren wordt nagedacht om een vierde locatie toe te voegen aan de Van Royenlaan in de stad. Het project wordt ondersteund door Duurzaam Haren.