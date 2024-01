Ruim vier procent vrijgekomen corporatiewoningen in Groningen ging in 2021 naar statushouders

Foto Andor Heij. Portiekwoningen, sociale huurwoningen

In de provincie Groningen ging in 2021 iets meer dan vier procent van alle vrijgekomen woningen van corporaties naar een statushouder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Daarmee ligt Groningen bijna twee procent onder het landelijk gemiddelde. De cijfers binnen de provincie zijn wel vertekend, omdat in de gemeente Eemsdelta (het COROP-gebied Delfzijl en omgeving) slechts twee procent van alle vrije corporatiewoningen naar statushouders ging. In het COROP-gebied waar onze gemeente binnen valt (Overing Groningen) werd 5,5 procent van alle vrijgekomen corporatiewoningen aan statushouders gegeven.

Van de woningen die naar statushouders gingen in Groningen, ging 1,8 procent naar een statushouder die minder dan een jaar ervoor nog in een opvanglocatie van het COA (Centraal Orgaan opvang Zsielzoekers) zat. In ons COROP-gebied was dat 2,1 procent.

Het aandeel corporatiewoningen wat werd toegewezen aan huishoudens met statushouders verschilde flink per regio. Zo ging in de regio’s Alkmaar en omgeving, Midden-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen acht procent van de vrijgekomen corporatiehuizen naar een huishouden met statushouders als nieuwe bewoner. In Delft en Westland (4 procent) en Delfzijl en omgeving (2 procent) was dit het laagst.