Ruim 120 deelnemers bouwen in 48 uur een game: “Je doet heel veel ervaring op”

Ruim 120 deelnemers waren dit weekend in Groningen bezig om in teams een game te bouwen. Op het Global Game Jam is het de bedoeling om in 48 uur een spel te ontwikkelen.

“Of ik dit weekend de opvolger van Fortnite of Call of Duty heb gezien”, herhaalt Thomas Jager van de organisatie de vraag. “Dat denk ik niet, maar ik heb wel heel veel toffe projecten gezien. De games die dit weekend ontwikkeld zijn, die zijn experimenteler van aard dan wat je in een winkel tegen zou komen. Het doel van dit weekend is ook niet om iets op de markt te brengen, hoewel dat de afgelopen jaren zeker wel gebeurd is, maar vooral hoe je door samen te werken iets moois kunt maken.”

Rugzak vol ervaringen

Op de Zernike Campus vond de zevende editie van The Global Game Jam plaats. Deelnemers creëren een digitaal of analoog spel vanaf het begin, inclusief ontwerp, artwork, bouwen en testen. “Tijdens zo’n weekend ervaar je het totaalpakket”, legt Thomas uit. “Als je in je vrije tijd met zoiets bezig bent, dan kun je er maanden mee bezig zijn. Vaak belandt dan ook iets in de bureaula. Maar nu word je gedwongen om iets te realiseren. Om iets af te maken, waarbij de deadline heel belangrijk is. Met alle uitdagingen en obstakels die daar bij horen. Het samenwerken, het oplossen van problemen. Niet het resultaat, maar de rugzak vol ervaringen die je opdoet, zijn het grote winstpunt.”

Laagdrempelig

The Global Game Jam begon afgelopen vrijdag. Deelnemers werden gedurende het weekend van maaltijden voorzien, hoewel deze ook wel eens worden overgeslagen om door te kunnen werken. Het project maakt duidelijk dat de ontwikkeling van een videospelletje heel laagdrempelig kan zijn waar je niet beslist goed voor hoeft te kunnen programmeren, maar waarbij het aankomt op planning en samenwerking.

“Deelnemers uit het hele land”

Aan het weekend deden 123 studenten mee, waarbij de deelnemers begeleid werden door professionals uit het werkveld. “De grens ligt voor ons ook rond de 120 deelnemers. Je kunt wel meer mensen uitnodigingen, maar dan wordt het te groot en te onpersoonlijk. Met dit aantal weten we wie wie is. En het klopt dat deelnemers van heinde en verre naar Groningen komen. Veel komen uit de stad zelf, maar ook groepen uit de Randstad zijn hier. Global Game Jams worden op meer plekken aangeboden, maar bemachtig maar eens een plekje. Dus wij krijgen in de aanloop regelmatig berichtjes van deelnemers uit den lande. En dat maakt zo’n evenement natuurlijk helemaal leuk.”