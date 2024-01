Rui Mendes verruilt FC Emmen voor FC Groningen

Foto: FC Groningen

Rui Mendes heeft deze woensdag een contract voor 3,5 seizoenen getekend bij FC Groningen. De in Duitsland opgegroeide Portugese aanvaller, 24 jaar oud, sluit per direct aan bij de selectie.

Rui Mendes speelde 2,5 jaar bij FC Emmen. Hij komt bij de FC twee oude bekenden tegen: hoofdtrainer Dick Lukkien en assistent Casper Goedkoop. Het transferbedrag is niet bekendgemaakt.

Voor zijn overstap naar Groningen informeerde hij bij bekenden, zegt Mendes op de website van FC Groningen: “Ik heb er met Maikel Kieftenbeld, Mike te Wierik en Keziah Veendorp over gesproken. Nick Bakker stuurde me ook een bericht. Ze zeiden allemaal hetzelfde: ‘Als je de kans krijgt, moet je het doen. FC Groningen is een mooie club.’

Mendes zegt klaar te zijn voor een nieuwe stap in zijn carrière. “Ik ben heel blij hier te zijn. Het is iets speciaals. De laatste weken is het team zienderogen gegroeid en haalt FC Groningen goede resultaten. Er zit vechtlust in de ploeg, met jonge spelers met veel potentie. Ik hoop te gaan bijdragen aan het doel om FC Groningen terug te brengen naar daar waar de club hoort en de supporters blij te maken met acties en doelpunten.”