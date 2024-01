RUG nomineert robothond en wiskundige formules voor Klokhuis Wetenschapsprijs

Steffie van der Steen (foto: RUG)

De Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft twee nominaties ingezonden voor de landelijke Klokhuis Wetenschapsprijs. Het gaat om een onderzoek van orthopedagoge Steffie van der Steen naar therapie met een robothond en een onderzoek van wiskundige Julian Koellermeijer naar wiskundige formules voor een reis naar Mars.

Beide onderzoeken zullen gebruikt worden bij het ontwikkelen van lesmateriaal. Daarnaast zal over het winnende onderzoek een Klokhuis Wetenschap Special gemaakt worden. Dat sluit aan bij het doel van de prijs: een jong en breed publiek bekendmaken met wetenschappelijk onderzoek.

Therapie met een robothond

Volgens Steffie van der Steen wordt therapie met dieren steeds populairder, bijvoorbeeld voor kinderen met Downsyndroom of autisme. In haar onderzoek vergelijkt ze therapie met een echte hond met een soortgelijke situatie waarin dezelfde therapie wordt gegeven met een robothond. “De robothond reageert op de stem en handelingen van kinderen en kan simpele opdrachten uitvoeren, maar is verder beperkt in zijn reacties. Daardoor kunnen kinderen mogelijk minder goed de interactie met de robothond ervaren en wat zij daarvan leren overdragen naar het dagelijks leven.”

De eerste resultaten van het onderzoek zijn verassend: “De uitkomsten zijn verschillend per kind. De sociale vaardigheden van sommige kinderen lijken wel degelijk vooruit te gaan na therapie met een robothond, terwijl andere kinderen meer van een echte hond profiteren.”

Wiskunde modellen voor een reis naar Mars

Julian Koellermeijer verwacht dat de toekomst van de mensheid multi-planetair is, dat mensen op verschillende planeten zullen leven, en dat Mars de eerste planeet zal zijn die mensen kunnen koloniseren. “Maar om veilig de atmosfeer binnen te dringen en op Mars te landen, moeten ruimteschepen snel vertragen van heel hoge snelheden van wel vele kilometers per seconde naar bijna stilstand. Om ruimteschepen te ontwerpen die veilig kunnen landen, moeten we simulaties uitvoeren voordat we naar Mars vertrekken.”

Dat is precies wat Koellermeijer doet in zijn onderzoek. Met wiskundige berekeningen bootst hij de vlucht naar Mars na en dan gaat het met name om de vlucht door de verschillende lagen van de atmosfeer van de planeet. Met zijn simulaties heeft hij een bijzonder doel voor ogen: “het in de toekomst plannen van efficiëntere en veiligere Marsmissies.”

Winnaar

De winnaar wordt op zondag 17 maart 2024 bekendgemaakt tijdens het InScience International Science Film Festival in Nijmegen.