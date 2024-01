Roosje Klap nieuwe algemeen directeur Noorderlicht

Roosje Klap - Foto: Robin de Puy

Roosje Klap wordt de nieuwe algemeen directeur van Noorderlicht. Ze volgt per 1 mei 2024 Kees van der Meiden op, die met pensioen gaat.

Het bestuur van Noorderlicht denkt in Klap een ‘inspirerend leider’ te hebben gevonden, die zowel de zakelijke als artistieke koers van Noorderlicht een innovatieve impuls zal geven. “Met haar expertise, onder andere op het gebied van nieuwe media, technologie en onderzoek, sluit ze perfect aan op de toekomst van het fotografisch medium”, vertelt voorzitter Nicolette Bartelink over de aanstelling van Klap. “Daarnaast past haar wens om te agenderen en de hedendaagse complexe vraagstukken en uitdagingen toegankelijk te maken voor een breed publiek, bij het DNA en de ambitie van Noorderlicht.”

Klap studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie. Het atelier van Klap won in 2022, voor hun installatie LAWKI, het Gouden Kalf voor Beste Digitale Cultuurproductie. Per 1 maart treedt Klap ook aan als lid van de Raad van Toezicht van de Gerrit Rietveld Academie. Tussen 2011 en 2021 was Klap co-hoofd van de afdelingen Grafisch Ontwerpen (BA) en Non Linear Narrative (MA) aan de Koninklijke Academie (KABK) in Den Haag, en was zij tussen 2012 en 2019 als adviseur verbonden aan de Van Eyck Academie in Maastricht.

Klap volgt scheidend algemeen directeur Kees van der Meiden op. “Ik ben zeer verheugd dat met Roosje Klap een uitstekende opvolger is gevonden aan wie ik met plezier, en in nieuwsgierigheid naar wat zij brengen gaat, het mooie Noorderlicht kan overdragen”, aldus Van der Meiden. “Ze is een uitstekende leider, een ware ‘Mater Familias’, die haar team met humor en passie tot grote hoogte brengt. Ik wens haar en mijn collega’s van Noorderlicht een mooie toekomst toe!”