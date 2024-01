Rondje Groningen: ”Exotische kunstwerken en de brug waar veel internationale tv ploegen hun ogen uitkijken.”

De Stad Groningen blijft steeds vernieuwen. Maar die eeuwenoude Stad heeft natuurlijk een rijke geschiedenis. Iemand die daar écht van alles over weet is de enige echte Stadsgids Titus Akkermans.

Iedere tweede donderdag van de maand komt Stadsgids Titus Akkermans in de OOG Ochtendshow om de luisteraar rond te leiden in deze prachtstad. Dat gebeurt in de rubriek “Rondje Groningen”.

Voordat Titus begint met zijn rondleiding wil hij even stilstaan bij het plotselinge overlijden van Beno Hofman. ”Deze Stadshistoricus heeft op een onnavolgbare wijze de Groninger geschiedenis voor een ieder bekend gemaakt. Hij laat een prachtig oeuvre na met televisie uitzendingen, boeken en de vele lezingen die hij gaf. Dat was eind december natuurlijk een schok voor de Stad.” Akkermans blikt vooruit op de herdenking, die aankomende zaterdag plaatsvindt met de opdracht: ”Eer Beno”.

Waar zijn we gebleven?

”We eindigden vorig jaar tijdens Rondje Groningen bij de A-brug. waar veel internationale tv-ploegen hun ogen uitkijken over hoe de fietsers en het scheepsvaartverkeer de brug passeert. ” ”We gaan rechtdoor naar de Kleine der A, en daar op het eind heb je het Pomphuis. Dat is het museum restaurant dat bij het Museum aan de A hoort, wat je misschien kunt kennen van het vroegere Scheepsvaartmuseum.” Dat is een bijzonder gebouw. ”Want toen de riolering in de 19e eeuw werd aangelegd moest het natuurlijk doorgepompt worden. Daar had je natuurlijk machinerieën voor nodig. Later werd het een pomphuis voor de brandweer, maar het heeft dus echt met pompen te maken.” Vertelt Titus enthousiast aan presentator Rik Mulder van OOG Ochtendshow.

Voorbij het pomphuis, waar zijn wij nu?

We vervolgen onze weg en de Stadsgids vult aan: ”Maar als je daar staat dan zie je natuurlijk ook het prachtige toilet van Rem Koolhaas en Erwin Olaf, de meeste mensen kennen dat wel. Een kunstwerk uit het einde van de twintigste eeuw.”

Als je goed kijkt zie je daar ook een mooi stukje kunst. Een exotische foto waarin mannen en vrouwen elkaar te lijf gaan. ”Vervolgens gaan we de hoek om komen we vervolgens bij de achteringang van het voormalige Scheepsvaartmuseum. Daar loop je over een prachtige binnenplaats naar de Brugstraat toe. En als je dan op de Brugstraat naar de overkant gaat, sta je ineens op die bijzondere galerij. Die galerij is ontstaan rond de twintigste eeuw om een wandel promenade te maken om die smalle Brugstraat te nemen en mensen de ruimte te geven naar de binnenstad te gaan, want juist in die tijd nam het autogebruik enorm toe.”

En we lopen door..

We lopen dan weer door en dan kom je natuurlijk bij: De A-kerk waar je ook de aansluiting vind bij de Korenbeurs. En die Korenbeurs is een bijzonder bouwwerk. Die is er natuurlijk gebouwd om graanwerk te fabriceren. De handelen kwamen daar om de boel te kopen. En dat ging vaak met groot geschut. Als je op de Vismarkt staat vertelt Titus Akkermans: ”En je draait je naar de entree van de Korenbeurs dan zie je daar de prachtige drie gerestaureerde beelden. Mercurius bovenop, Cerus en Neptunus. En misschien wel mooi om te vertellen. Die beelden zijn maar liefst een jaar in onderhoud geweest.” Heel opvallend is toen Neptunus werd weggehaald ontdekten ze een jaar geleden dat er schelpjes onder zaten. Ook Cerus werd weggehaald voor het onderhoud. Maar toen gebeurde er iets geks en dat was: Graan. Daar zaten namelijk korreltjes onder. Dus de kans is aannemelijk dat toen hij werd geplaatst dat hij met graan werd ingewijd.

