Ronald Leopold geeft herdenkingslezing Holocaust in Synagoge Groningen

Foto: Omke Oudeman

Ronald Leopold, historicus en algemeen directeur van de Anne Frank Stichting, geeft aankomende zondag 28 januari de lezing ‘Zien leidt tot gedenken, gedenken leidt tot doen’ in Synagoge Groningen. Zaterdag is het 79 jaar geleden dat het Rode Leger vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau bevrijdde.

Leopold is in 1960 geboren in Groningen, studeerde geschiedenis en kreeg daarna functies bij het Algemeen Pensioenfonds voor Ambtenaren. Daar richtte hij zich op het uitvoeren van wetgeving voor oorlogsslachtoffers. Sinds 1 januari is hij directeur van de Anne Frank Stichting.

De afgelopen jaren werden de lezingen verzorgd door Ron van Hasselt (2020), Bert Jan Flim (2022) en Astrid Sy (2023).

De herdenkingslezing begint om 15:00. De toegang is gratis, maar reservering is nodig door een mail te sturen naar reserveren@synagogegroningen.nl onder vermelding van Holocaustherdenking 2024.