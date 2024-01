Robbie Wentink opvolger Simon Cageling bij Velocitas 1897

Foto: X. Robbie Wentink

Robbie Wentink wordt volgend seizoen de hoofdtrainer van eersteklasser Velocitas 1897.

Wentink was trainer van Omlandia, Groen Geel, Gorecht en Bedum. Momenteel is hij hoofdtrainer van vierde divisionist Pelikaan S uit Oostwold. Wentink is daar bezig aan zijn eerste jaar, maar beide partijen besloten vorige maand om aan het einde van het seizoen uit elkaar te gaan.

Wentink volgt Simon Cageling op, die Velocitas aan het einde van het seizoen na vier jaar gaat verlaten. Cageling loodste Velocitas in twee jaar van de derde naar de eerste klasse. Cageling kondigde in november zijn vertrek al aan. Hij zoekt een nieuwe uitdaging.